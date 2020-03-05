Manchester City çeyrek finale yükseldi

Manchester City, Championship ekibi Sheffield Wednesday'i 1-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.Abone ol
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. Tur maçında Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'e konuk oldu.
City, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Sergio Aguero'nun 53. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Kupanın diğer maçında, Tottenham Hotspur, Premier Lig'de sonuncu sırada yer alan Norwich'le normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 3-2 yenilerek elendi.
Premier Lig ekibi Leicester City, Championship ekiplerinden Birmingham City'i 1-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.