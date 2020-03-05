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Manchester City çeyrek finale yükseldi

Manchester City, Championship ekibi Sheffield Wednesday'i 1-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası 5. Tur maçında Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'e konuk oldu.

City, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Sergio Aguero'nun 53. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupanın diğer maçında, Tottenham Hotspur, Premier Lig'de sonuncu sırada yer alan Norwich'le normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 3-2 yenilerek elendi.

Premier Lig ekibi Leicester City, Championship ekiplerinden Birmingham City'i 1-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı. 

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