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İdlib'de gerginlik! F-16’lar Rus uçaklarına karşı havalandı

TÜRKİYE 'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'ndan son dakika haberler geliyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait “F-16 Fighting Falcon” savaş uçakları, Bahar Kalkanı Harekat bölgesine yaklaşan Rus savaş uçaklarına karşı havalandı.

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Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

Ruslar engellemek için her yolu deniyor

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’ne (RuAF) ait savaş uçakları, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklere yaklaştı.Bu doğrultuda Türk Hava Kuvvetleri’ne (TuAF) ait F-16 savaş uçakları, harekat merkezinden verilen komuta müteakiben Suriye sınırında bir süre boyunca uçuş icra etti. Bahsi konu Rus jetlerinin, harekat bölgesinden ayrılması ile havadaki gerginlik sonra erdi.

Sivil alanları bombaladı

Ek olarak RuAF’a ait savaş uçakları gün boyunca İdlib’in doğu ve güney bölgelerini bombaladı.

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