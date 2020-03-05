Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava!

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açarak suç duyurusunda bulundu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatmış, Engin Özkoç'un Meclis'te yaptığı basın toplantısında Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve TBMM'deki konuşma içeriğinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği ve hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Edepsiz açıklamalar için 1 milyonluk TL'lik dava

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açarak suç duyurusunda bulundu. Haberi Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın twitter hesabından verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle,

Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtık.



Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk.



Konunun sonuna kadar takipçi olacağız. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 5, 2020

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li Engin Özkoç'un açıklamaları

CHP'li Engin Özkoç'un ifadeleri şöyle: İkiyüzlüsün, şereften yoksunsun. Haysiyetten yoksunsun, onursuzsun ve şeytansın. Senden korkacak mıyız? Biz bu ülkenin topraklarında adım adım işgal edenlerden hiç korkmadık. Bu vatana ihanet edenlerden hiç korkmadık. Gazeteciler de şehit verdi, akademisyenler de siyasiler de şehit verdi. Senin söylediğin hiçbir şeyin, bizim inancımızda karşılığı yoktur. Sen bunların hepsine ihanet etmiş olan birisin. Şehide kelle diyen kişi, haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir.

Meclis'te ipler koptu

CHP'li Engin Özkoç'un bu sözleri, Meclis oturumunda yeniden gündeme geldi ve kavga çıktı. Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.