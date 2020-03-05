Erol Bulut galibiyet sonrası konuştu: Kazandığımız için mutluyuz

ALANYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalin ilk maçında Antalyaspor deplasmanında mücadele verdi. Alanyaspor 10 kişi kaldığı halde golü bularak, evinde oynayacağı rövanş mücadelesine avantajlı olarak çıkacak. Teknik direktör Erol Bulut da maçın ardından galibiyetten memnun olduğunu dile getirdi.

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 10 kişi kalmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu kaydetti. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Futbolcuları tebrik etti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zor maç olacağını bildiklerinin altını çizerek, ikinci yarıda yaklaşık yarım saat 10 kişi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Deplasmanda gol atmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Bulut, “Bu doğrultuda 10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum. Futbolcularım iyi mücadele gösterdiler oyunu bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz” diye konuştu.