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Kral kupası'nda ilk finalist tam 32 yıl sonra Sociedad!

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, ikinci lig ekiplerinden Mirandes'i kupa dışına itmeyi başararak finale yükselen ilk takım oldu. Öte yandan diğer finalist bu akşam oynanacak olan Granada-Athletic Bilbao mücadelesinde belli olacak. Gönüller milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın takımı Granada'nın finalist olması yönünde.

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La Liga ekiplerinden Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda 32 yıl sonra finale yükseldi. Sociedad'ın rakibi İsmail Köybaşılı Granada ya da Athletic Bilbao olacak.

Kral Kupası'nda yarı finale kalan tek 2. lig takımı olan Mirandes ile karşılaşan Real Sociedad, 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rakibini deplasmanda oynanan rövanş mücadelesinde Mikel Oyarzabal'ın penatıdan attığı tek golle mağlup etti.

Bu akşam oynanacak Granada-Athletic Bilbao maçı sonrası diğer finalist belli olacak. Kral Kupası'nı 23 kez ile, Barcelona'nın ardından en fazla kazanan ikinci takım olan Athletic, Granada'ya karşı sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

İsmail Köybaşı'dan "Tarihi bir maç"

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise Athletic Bilbao maçıyla ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir maç. Finale kalmak herkesin hayali. Bu maça çok büyük önem veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vermeliyiz. Final için iki gole ihtiyacımız var ve bunu yapmaya çalışacağız." demişti.

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