Fenerbahçe rakibini üç sayı farkla geçti Obradovic maçı değerlendirdi

THY Avrupa Ligi mücadelesinde Kızılyıldız mts takımını üç sayı farkla önüne geçen Fenerbahçe'de, başantrenör Obradovic karşılaşmanın önemine dikkat çekerek galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

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THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında evinde konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 66-63 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Obradovic, ligde birçok takımın play-off mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

Obradovic, hedeflerinin play-off'ta bulunmak olduğunu söyleyerek, "Deplasmanda bizi yenen bir takıma karşı farklı bir kadroyla oynadık. İlk yarıyı oynama şeklimizle ikinci yarı çok farklıydı. İlk 20 dakikada daha iyiydik. İkinci yarıdaki reaksiyonumuz çok yavaştı. Bu yüzden de sadece 25 sayı atabildik." diye konuştu.

"Maçı hücum ribaundu sayesinde kazandık"

Takımla zayıf yönleri olan savunma ribaundlarını her zaman konuştuklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Bu, basketbol. Bu akşamki maçı sadece bir hücum ribaundu sayesinde kazandık. Onun dışındaki her şeyle birlikte rakibimizin de kazanma şansı vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli maçtı. Zor bir programımız var ve bütün oyuncuların katkıda bulunması gerekiyor. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.

Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.