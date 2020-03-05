HSK'ya personel alımında artık KPSS şartı aranmayacak

Hükümet 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na memur alımında KPSS şartı uygulanmayacak.

Abone ol

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak yoluyla girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını düzenliyor. Yani KPSS bu yönetmeliğe göre yapılıyor.

HSK da istisna kapsamına alındı

Yönetmeliğin 3. maddesinde 'istisnalar' başlığı altında hangi kurumlara girişte KPSS şartı aranmayacağı sıralanıyor. Yönetmelikte önceki gün yapılan değişiklikle HSK da istisna kapsamına alındı.

KPSS şartı olmayacak

Değişikliğin ardından HSK’ya memur alınırken de KPSS şartı olmayacak. Böylece istisna maddesi biraz daha genişletilmiş oldu.

Kurulun da eklenmesi ile yönetmeliğin 'istisnalar' başlıklı maddesinin yeni hali şöyle: