Tamer Tuna'dan son dakika golü açıklamaları

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'nda rakibine evinde oynadığı maçta son dakika yediği golle mağlup olan Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna maç hakkında konuştu. Son dakika da gelen golün üzücü olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, rövanşı kazanıp finale çıkmaya çalışacaklarını söyledi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında son dakikada yedikleri golün karşılaşmada kendi adlarına

en olumsuz şey olduğunu üzülerek söyledi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.

Tamer Tuna'nın açıklamasındaki başlıklar şöyle:

ilk yarı iyi oynamalarına rağmen duran toptan gol yediklerini söyledi. Baskılı oynamaların rağmen buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini ifade etti.

"En olumsuz şey gerçekleşti"

Tamer Tuna, "Sakin olmamız gerekirdi, hızlı ataklar yaptık. Bazı zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyunu çevirebilirdik, bunu yapacak güce sahiptik. Ama ortaya koyamadık. Son dakikada yediğimiz, gol iki defans oyuncumuzun arasından Fernandes'in vuruşu yapması bizim adımıza en olumsuz şeydi.

Antalya'da İlk odak noktası Süper Lig

Bizim bugünden sonra odaklanacağımız tek şey lig, ondan sonra kupa maçı olacak. Ligdeki konumumuzu rahatlatıp, en iyi şekilde kupa maçına hazırlanacağız.

Alınan skor turu geçmemize engel değil

Alanya maçını deplasmanda kazanıp finale çıkmaya çalışacaklarını söyleyen Tuna, "Eksikliklerimizi göreceğiz, eleştirimizi yapacağız. Oyunda üst seviyedeyiz ama bazı eksiklikler var. 1-0 kaybetmek turu geçmemize engel değil. Hem ligde hem kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek” diye konuştu.