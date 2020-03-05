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Aziz Yıldırım ve eski yöneticiler bir arada

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve uzun yıllar birlikte çalıştığı yöneticiler Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat bir araya geldiler.

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç döneminde zor günler geçirirken bazı sarı-lacivertli taraftaların Aziz Yıldırım'ın adını zikretmeye başladığı şu günlerde ortaya çıkan fotoğraf karesi gündem oldu.

"Dostlarla Ozan Balaban’ın mekanındayız"
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Özaydınlı, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa "Dostlarla Ozan Balaban’ın mekanındayız" notunu düştü.

20 yıl başkanlık yapmıştı
Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulüpte 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl başkanlık görevini sürdürmüştü. Aziz Yıldırım, büyük bir oy farkı ile görevi Ali Koç'a devretmişti.

Eski yöneticilerle bir araya geldi
Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Ozan Balaban, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ise uzun yıllar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yol arkadaşlığı yaptılar. Aynı masada olan bir diğer kişi ise Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl.

Geri mi dönüyor
Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin bir araya gelmesi sosyal medyada büyük ses getirirken bazı taraftarlar 'eski başkan yuvaya dönmek için hazırlık yapıyor' yorumlarında bulundu.

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