Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kimdir Ece Erken'in yeni sevgilisi yaşı kaç?

Magazin basınının gündeminde son günlerde evli ve iki çocuk babası olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan sunucu Ece Erken var.

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Ece Erken'in yasak aşkı son günlerde magazin basınının en çok konuştuğu konu oldu. Ece Erken bir dönem Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak aşkını yaşayan Ece Erken'in 14 Şubat'ta Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk pozları sosyal medyada yayılınca herkes Ece Erken'in yeni sevgilisi kim diye araştırmaya başladı.

Beyaz TV'de haftaiçi hergün yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sık sık evli adamlarla aşk yaşayan kadınları ağır bir dille eleştiren Ece Erken'in yeni sevgilisi 15 yıllık evli ve 2 çocuk babası çıktı. Bu haber medyada yer alınca Ece Erken çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Programında hakkında yapılan ağır iddialara cevap veren Ece Erken yeni ilişkisi hakkında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. Biz programda ahlak dağıtmıyoruz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Geçmişte hatalarım oldu. Ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum." sözleri ile pes dedirtti.

Ayrıca Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan 2 çocuk babası yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisi hakkında "Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar diyerek şimşekleri üzerine çekti

Başta Demet Akalın, Gülben Ergen gibi isimler olmak üzere birçok kişinin kendisine verdiği tepkiye karşı Ece Erken, böyle bir açıklama yapmıştı.

Ece Erken'e en büyük darbe ise yasak aşk iddialarının ardından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na boşanma davası açan Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan geldi.

Ece Erken’in yaptığı ‘Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar.’ açıklamasından sonra sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ekim tarihinden bir #tbt paylaşımı yaptı: “Evimizde maç keyfi.”

İşte Ece Erken'i zora sokan o paylaşım...

Peki magazin gündeminin en çok konuştuğu isim olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.