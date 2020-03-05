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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! 184 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi

TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda Esad rejim güçlerine ağır darbeler vurulmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı gece boyu süren operasyonun ardından 184 rejim askerinin ve çok sayıda askeri malzemenin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarılı şekilde sürdüğünü, son 24 saatte 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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