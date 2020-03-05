CHP'li Engin Özkoç ne dedi? Erdoğan dava açınca attığı twite bakın

TBMM'deki kavganın sebebi olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'düşmanın' bile kullanmayacağı bir dille hakaretler etmişti. Erdoğan 1 Milyon TL'lik dava açınca Engin Özkoç'tan yeni twitler geldi.

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Meclis dün eşi benzeri görülmemiş yumruklu bir kavgaya sahne olmuştu. Bu kavganın sebebi CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç'un oturumdan önce yaptığı basın toplantısıydı. Engin Özkoç o toplantıda 'edep' ve 'eleştiri' sınırlarını hayli aşıp Erdoğan'a alenen hakaret etti.

1 milyonluk davayı duyunca attığı twit

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 1 milyon liralık tazminat davası açınca Engin Özkoç, twitter hesabından tek cümlelik bir paylaşım yaptı. Özkoç, hakaret içeren konuşmasını bir kez daha yayınladı ve şu twitleri attı:

Engin Özkoç Erdoğan için ne dedi?

Engin Özkoç mecliste kavga çıkaran konuşmasında Erdoğan için 'haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz' gibi hakaret içeren sözler kullandı. CHP'li Engin Özkoç'un ifadeleri şöyle: İkiyüzlüsün, şereften yoksunsun. Haysiyetten yoksunsun, onursuzsun ve şeytansın. Senden korkacak mıyız? Biz bu ülkenin topraklarında adım adım işgal edenlerden hiç korkmadık. Bu vatana ihanet edenlerden hiç korkmadık. Gazeteciler de şehit verdi, akademisyenler de siyasiler de şehit verdi. Senin söylediğin hiçbir şeyin, bizim inancımızda karşılığı yoktur. Sen bunların hepsine ihanet etmiş olan birisin. Şehide kelle diyen kişi, haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir.

Özkoç, sosyal medya hesabından da bu açıklamayı şu sözlerle pazarladı:

Engin Özkoç'un hakarete varan açıklamasının videosu