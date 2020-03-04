Meclis'te yumruklu kavga çıktı! Yaralanan milletvekilleri var şok görüntüler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı. Özkoç öğleden sonra da Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp konuşunca AK Partililer sert tepki gösterdi ve Meclis bir anda karıştı.

Genel Kurulu da karıştırdı yumruklar havada uçuştu

Özkoç'un Meclis Genel Kurulu'nda konuşmaya başlaması üzerine AK Parti Millletvekilleri sıralara vurdu. Bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Ancak verilen ara işe yaramadı ve milletvekilleri birbirleriyle yumrukladı.