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Meclis'te yumruklu kavga çıktı! Yaralanan milletvekilleri var şok görüntüler

CHP Başkanvekili Engin Özkoç'un basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı hakaretler sonrası TBMM'de tekmeli yumruklu kavga çıktı. CHP ve AK Partili vekillerin çatışma gibi kavgasını ayırmak mümkün olmadı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı. Özkoç öğleden sonra da Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp konuşunca AK Partililer sert tepki gösterdi ve Meclis bir anda karıştı. 

Genel Kurulu da karıştırdı yumruklar havada uçuştu

Özkoç'un Meclis Genel Kurulu'nda konuşmaya başlaması üzerine AK Parti Millletvekilleri sıralara vurdu. Bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Ancak verilen ara işe yaramadı ve milletvekilleri birbirleriyle yumrukladı. 

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