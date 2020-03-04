DÜNYA

Koronavirüsün arttığı İran'da sağlık çalışanlarının dansı büyük tepki çekti

Koronavirüsün yayılmasıyla can kaybının arttığı ülkede, hastanede sağlık çalışanlarının dans ettiği o anlar sosyal medyada tepki topladı.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs, İranı da etkisi altına alırken, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 822'ye yükseldi.

Sokaklar cesetler ile dolarken, ülkenin hastanelerinde görevli olan birçok sağlık çalışanı ise her geçen gün artan ölümlere rağmen salgınla mücadele etmeye devam ediyor. 

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda sağlık çalışanlarının hastanede dans ettiği video halktan büyük tepki topladı.  

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