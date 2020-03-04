Koronavirüsün arttığı İran'da sağlık çalışanlarının dansı büyük tepki çekti

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs, İranı da etkisi altına alırken, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 822'ye yükseldi.

Sokaklar cesetler ile dolarken, ülkenin hastanelerinde görevli olan birçok sağlık çalışanı ise her geçen gün artan ölümlere rağmen salgınla mücadele etmeye devam ediyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda sağlık çalışanlarının hastanede dans ettiği video halktan büyük tepki topladı.