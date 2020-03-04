LeBron James logodan üçlüğü yolladı herkes şaştı kaldı
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Philadelphia 76ers'ı 120-107 yendiği maçta LeBron James'in logo üzerinden attığı üç sayılık basket müsabakaya damga vurdu.
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ın Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'a 120-107 yenildi.Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 37 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis ve 22 sayı, 14 asist, 7 ribauntla "double double" yapan LeBron James taşıdı.
LeBron logodan üçlüğü yolladı
LeBron James'in yarı sahadan attığı üçlük karşılaşmaya damgasını vurdu. LeBron James’in logodan üçlüğüne Anthony Davis, McGee ve Green’in tepkileri görülmeye değerdi.
Twitter'da TT oldu
LeBron James'in inanılmaz üçlüğü sporseverler tarafından ilgiyle izlenirken bu basket Twitter'da TT oldu ve en çok izlenen videolar arasında girdi.