SPOR

LeBron James logodan üçlüğü yolladı herkes şaştı kaldı

NBA'de Los Angeles Lakers'ın Philadelphia 76ers'ı 120-107 yendiği maçta LeBron James'in logo üzerinden attığı üç sayılık basket müsabakaya damga vurdu.

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ın Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'a 120-107 yenildi.Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 37 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis ve 22 sayı, 14 asist, 7 ribauntla "double double" yapan LeBron James taşıdı.

LeBron logodan üçlüğü yolladı
LeBron James'in yarı sahadan attığı üçlük karşılaşmaya damgasını vurdu. LeBron James’in logodan üçlüğüne Anthony Davis, McGee ve Green’in tepkileri görülmeye değerdi.

Twitter'da TT oldu
LeBron James'in inanılmaz üçlüğü sporseverler tarafından ilgiyle izlenirken bu basket Twitter'da TT oldu ve en çok izlenen videolar arasında girdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Coşar eşiyle kaza yaptı! Ünlü hafız İsmail Coşar yaşamını yitirdi
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim'
Bir tıkla 15 bin lirası gitti! Mobil bankacılığı kullananlar mutlaka baksın
Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Emekli promosyonları belli oldu
Koronavirüs salgını dünyaya yayılıyor! Polonya'ya da sıçradı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk SİHA'ları Esed'e göz açtırmıyor! Rejime ait Pantsir böyle vuruldu
Şile'de kontrolden çıkan otomobil üç araca çarptı o anlar kameralarda
Barış Terkoğlu kimdir kaç yaşında Barış Terkoğlu gözaltı nedeni nedir?
Ağrı Diyadin Kanyonu'nda dev buz sarkıtları görenleri büyüledi!
ABD'deki hortum her yeri yıktı geçti! Uçaklar ters döndü
15 Temmuz'da ilk selayı okuyan Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
Tansu Çiller'in İdlib açıklaması gündem oldu: O asker gitti o bayrak 8 saatte indi
Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim ne kadar alacak?