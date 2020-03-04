LeBron James logodan üçlüğü yolladı herkes şaştı kaldı

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ın Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'a 120-107 yenildi.Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 37 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis ve 22 sayı, 14 asist, 7 ribauntla "double double" yapan LeBron James taşıdı.

LeBron logodan üçlüğü yolladı

LeBron James'in yarı sahadan attığı üçlük karşılaşmaya damgasını vurdu. LeBron James’in logodan üçlüğüne Anthony Davis, McGee ve Green’in tepkileri görülmeye değerdi.

Twitter'da TT oldu

LeBron James'in inanılmaz üçlüğü sporseverler tarafından ilgiyle izlenirken bu basket Twitter'da TT oldu ve en çok izlenen videolar arasında girdi.