DÜNYA

ABD'deki hortum her yeri yıktı geçti! Uçaklar ters döndü

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e çıktı. Bölgeden gelen fotoğraflarda, uçakların ters döndüğü, evlerin ve direklerin yıkıldığı görülüyor.

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140’tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı.

Trump Cuma günü afet bölgesini ziyaret edecek

Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi. Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, "Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.

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