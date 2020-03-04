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Tutunamayanlar dizisinden Atakan Kayalar'a olay gönderme

TRT 1'in absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'da bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncülerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın röportajı esnasında annesi "Seni şöyle alalım biz" demesine gönderme yapıldı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tutunamayanlar dün akşam 8'inci bölümüyle ekrana geldi. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye başlayan Tutunamayanlar dizisinin son bölümünde 10 yaşındaki Filozof lakaplı Atakan Kayalar'a gönderme yapıldı.

Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da bazı kesimlerin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken Kayalar'ın annesiyle röportaj yaptığı sırada yaptığı hareketi sosyal medya kullanıcılarını iyi bölmüştü.

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