Kocatepe eski imam hatibi İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında vefat ettiler!
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ve eşi yaşamlarını yitirdiler.
Edinilen bilgiye göre, İsmail Coşar'ın (70) kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Polatlı Duatepe mevkisinde önünde seyir halinde olan 06 PGT 75 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Coşar ile aynı araçta bulunan eşi Sevim Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ünlü hafız İsmail Coşar aynı zamanda 15 Temmuz gecesi ilk selayı okumuştu.