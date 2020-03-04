Ersun Yanal'dan o iddilara sert yanıt: G.tünden kimse uydurmayacak

Fenerbahçe'de Antalyaspor beraberliği sonrasında yolları ayrılan ve sarı-lacivertli takım ile son maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferde maç oynamanın sıkıntılı ve üzücü olduğunu kaydederek, "Maalesef bugün Trabzonlu bir şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu atmosferde oynamak, mücadele etmek oldukça sıkıntılı ve üzücü. Ama ülkemizin birliği ve bütünlüğü fazlasıyla hak ettiğini, bu süreçten de en kısa süre içinde el birliğiyle çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ersun Yanal, basın toplantısının sonunda soru almadı. Habertürk'ün haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, toplantı salonundan ayrılırken hakkında ortaya atılan tazminat iddialarıyla ilgili herkesin duyacağı şekilde "G*tünden kimse uydurmayacak öyle!" dedi.