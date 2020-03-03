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İdlib'de TSK destekli SMO rejim tankını vurdu

TSK destekli SMO, Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı tanksavar füzesiyle imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı, tanksavar füzesiyle vurdu.

Saldırıda rejime ait tank imha edilirken; çok sayıda rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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