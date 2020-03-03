Serdar Ali Çelikler: Formül belli Ali başkan

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç'a buradan sesleniyorum. Seneye de böyle olmasın diye yapacağın iş belli. Yatırım yapacaksın. Formül belli. İyi kaleci, iyi santrafor, iyi hücum bekleri. Mutlaka yaratıcı oyuncular. Duran top ustalar. Uyumlu hoca. Bulamıyorsun zaten. Galatasaray bulmuş bir tane götürüyor. Daum ve Zico uyumlu hocalardı.'' dedi.