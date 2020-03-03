KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Formül belli Ali başkan

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç'a buradan sesleniyorum. Seneye de böyle olmasın diye yapacağın iş belli. Yatırım yapacaksın. Formül belli. İyi kaleci, iyi santrafor, iyi hücum bekleri. Mutlaka yaratıcı oyuncular. Duran top ustalar. Uyumlu hoca. Bulamıyorsun zaten. Galatasaray bulmuş bir tane götürüyor. Daum ve Zico uyumlu hocalardı.'' dedi.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ali Koç'a buradan sesleniyorum. Seneye de böyle olmasın diye yapacağın iş belli. Yatırım yapacaksın. Formül belli. İyi kaleci, iyi santrafor, iyi hücum bekleri. Mutlaka yaratıcı oyuncular. Duran top ustalar. Uyumlu hoca. Bulamıyorsun zaten. Galatasaray bulmuş bir tane götürüyor. Daum ve Zico uyumlu hocalardı.'' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed'in pilotlarını Türk F-16'ları korkusu sardı korkunun itirafı telsizde
Bilanço açıklandı! Terör örgütü YPG/PKK'ya şubat ayında ağır darbe
TBMM İdlib oturumu başladı! Konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak
Uyanık Konyalı mültecilerin arasına karıştı Yunan polisinden dayak yiyip geri döndü
İBB Halk Market ve Halk Lokantaları açacak! İmamoğlu açıkladı
Süleyman Soylu açıkladı! Sıkıyönetim ilan edilmiştir bizim sabrımız kalmadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Candaş Tolga Işık: Fenerbahçeliler Ali Koç'a dört elle sarılsın
Serdar Ali Çelikler: Hocanın da tercihleri doğru değil
İBB müze giriş fiyatları 2020 zamlı tarife kaç para oldu?
Serdar Ali Çelikler: 'Emre'ye kırgınım, liderlik göstermedi
Serdar Ali Çelikler: Yeni hoca yüzde 95 yabancı olur
2020 Nisan okul tatili ne zaman kaç gün tatil olacak?
ATV Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru olay oldu!
Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor eşini aldattı iddiası vahim