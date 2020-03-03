GÜNCEL

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Hedefler böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor. MSB bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed'in pilotlarını Türk F-16'ları korkusu sardı korkunun itirafı telsizde
Bilanço açıklandı! Terör örgütü YPG/PKK'ya şubat ayında ağır darbe
TBMM İdlib oturumu başladı! Konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak
Uyanık Konyalı mültecilerin arasına karıştı Yunan polisinden dayak yiyip geri döndü
İBB Halk Market ve Halk Lokantaları açacak! İmamoğlu açıkladı
Süleyman Soylu açıkladı! Sıkıyönetim ilan edilmiştir bizim sabrımız kalmadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nuray Sayarı canlı yayında ağlayarak itiraf etti! Yıllardır aldatılıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık
2020 Nisan okul tatili ne zaman kaç gün tatil olacak?
Mevlüt Çavulşoğlu: Avrupa insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir
Suriyeli 5 çocuk babası: Yunan askeri hamile kadını dövdü
Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor eşini aldattı iddiası vahim
Beşiktaş vapur iskelesindeki hırsızlık kameraya yansıdı
Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?