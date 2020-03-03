Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık

Saat 15.00'de TBMM'de gerçekleşecek gizli İdlib oturumu öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin "Onlar gelip vururlar, kendisi ayaklarına koşar. Benim askerimi vuran kim olursa olsun benim düşmanımdır." tepkisini gösterdi.

"Kim sana Ortadoğu'ya gir dedi?" sözleriyle tepki gösteren Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizde savaş istemiyoruz"

- Kendi bölgemizde savaş istemiyoruz. Bizim askerlerimiz, 1 mehmetçiğin tek tırnağı bile Suriye'den daha önemlidir dedik. Bizi Suriye'deki kanlı batağa çekmeye yönelik her türlü adıma yönelik soğuk kanlı olmalıyız.