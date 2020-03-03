Bahçeli: "Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konularla alakalı açıklamalarda bulunurken İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Dirimiz asker vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tekdir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. Alçak saldırının arkasında İran ve Suriye vardır. şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Alçak saldırı içinde İran vardır, Suriye vardır. Hepsi birlikte cinayet devriyesine çıkmıştır. Zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin ahı tutsun. Her saldırıyı lanetliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum.

''Pusu kuran kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur''

- Bize bomba fırlatan devrilip gömülmeye mahkumdur. Türkiye'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kuran kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur. Aziz milletimizin her mensubu metindir, merttir, sabırlıdır. Doğu'dan Batı'ya birbirimizden güç alarak birlikte durarak bugünleri atlatacağız. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez. 34 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı.

''Nasip olursa şehit olurum''

- Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.

Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır. Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün silahımı alır koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim nasip olursa şehit olurum.