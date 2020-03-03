YEREL

İdlib şehidinin dedesi "Hainlerin kökü silinsin. Vatan millet sağ olsun"

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin dedesi yürek burktu.

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberin ardından şehidin evine ve yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin dedesi Enver Parlak, "Allah rahmet eylesin hainlerin kökü silinsin. Vatan millet sağ olsun, başka diyecek bir şey yok." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor Canlı Yayın
Şubat 2020 enflasyonu ne kadar çıktı? Dolar ve altının beklediği haber
Emekliler bin lira promosyon istiyor! "Söz sahibi olmak istiyoruz"
Yunanistan savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor
Bakan Süleyman Soylu son rakamı verdi! Sınırdan geçen mülteci sayısı
İzmir'e şehit ateşi düştü dededen yürek yakan sözler 'hainlerin kökü silinsin'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun aracı alev alev yandı
Alkolü fazla kaçıran Helin Avşar ve arkadaşı, basın mensuplarıyla tartıştı
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Sezai Harman'ın eşinin yasak aşk fotoğrafı çıktı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Pitonun midesinden bakın ne çıktı
Survivor 2020 3 Mart tanıtımı
Mine Tugay kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı?
Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı
Mine Tugay öldü mü Zalim İstanbul'dan neden ayrıldı?