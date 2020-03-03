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Alkolü fazla kaçıran Helin Avşar ve arkadaşı, basın mensuplarıyla tartıştı

Önceki akşam fenomen olan kız arkadaşıyla eğlenmeye giden Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar alkolün dozunu kaçırınca mekan çıkışı olay çıkardı. Avşar'ın yanındaki arkadaşı da görüntülendiklerini fark edince küfür ederek basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Etiler'deki restorandan çıkarken görüntülendi. Alkolü fazla kaçırdığı için garsonlarla tartışan Avşar çıkışta ayakta durmakta zorlandı.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Kendisini görüntüleyen habercilere "Şimdi çekiyorsunuz ama yarın bundan eminim rahatsız olacağım" derken konuşmakta dahi zorlandı. Uçankuş'un görüntülediği Avşar'ın yanındaki sosyal medya fenomeni arkadaşı Duygu Genç ise görüntü almak isteyen basın mensuplarına "B.kunu çıkardınız, yeter artık" diyerek tepki gösterdi.

ZORLA ARABAYA BİNDİRİLDİ
Ağza alınmayacak küfürler eden Genç, bir ara yanına gelen Helin Avşar'ı da iterek uzaklaştırdı. Avşar ve arkadaşı mekanın güvenlik görevlileri tarafından zorla taksiye bindirildi.

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