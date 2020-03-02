DÜNYA

Sosyal medya bunu konuşuyor! Pitonun midesinden bakın ne çıktı

Avustralya'nın Sydney kentinde anestezi altındaki dev bir pitonun midesinden cerrahi operasyonlar çıkarılan plaj havlusu görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Operasyon kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde daha önce yaşanmamış bir olay gerçekleşti. Monty isimli piton yılanı, çok aç kalınca bir plaj havlusunu yedi. Yapısı nedeniyle hazmememediği havludan dolayı hastalanan piton yılanı, sahipleri tarafından acil olarak hayvan hastanesine götürüldü.

Veterinerler, röntgenini çektikleri hayvanın bir kumaş yuttuğunu tespit edince anestezi uyguladı ve başarılı bir operasyonla yuttuğu havluyu çıkarmayı başardı.

Sydney'deki Küçük Hayvan Uzman Hastanesi (SASH) personeli, başarılı operasyonu sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını duyurdu. Monty'nin durumunun iyi olduğu açıklanırken, sahiplerinden yılanı aç bırakmamalarını istedi.

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