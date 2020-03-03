MEDYA

Benim Adım Melek 23. bölüm 2. fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölümüyle 4 Mart 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 4 Mart 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım
Şehit cenazesinde İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı
Adnan Oktar davasında birbirinden iğrenç iddialar!
Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle"
MYK sonrasında Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar
İngilizler yazdı: Esed 8 yıl sonra bir ilki yaşadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ramo 8. bölüm 3. fragmanı
Tutunamayanlar 8. bölüm 2. fragmanı
Berke Kerimoğlu kaç yaşında annesi Etkin Kerimoğlu kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyesi ülkeler Türkiye'nin durumunu anlamıyor
Malatyalı Fatma teyzeden ibretlik Suriye sözleri
Tugay Kerimoğlu eşi Etkin Kerimoğlu kimdir boşandılar mı?
Yunan birlikleri göçmenlere ateş etti
Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna 'Vebalini ödeyemez' deyip şehitler için paylaştı