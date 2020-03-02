Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi

Yunanistan merkezli haber kanalı SKAI TV'deki habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Thermi Limanı'nda bazı fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı. Darp anları kameralarca kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.