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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapıları açınca telefon üstüne telefonlar gelmeye başladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcilerine konuştu. Erdoğan, "Kapıları açarız dedim, bunlar bu işi hafife aldılar. Kapıları açınca da telefon üstüne telefon ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Sivil Toplum Örgütü temsilcilerini Beştepe'de kabul etti. Erdoğan kabulde STK temsilcilerine hitap etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Şimdi de telefon üstüne telefon ediyorlar

Kapıları açarız dedik, bunlar bizi hafife aldı. Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.

Putin'le gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

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