Sivil Toplum Kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatına tam destek geldi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, Milli İrade Platformu İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, Suriye'nin idlib kentinde yaşananlara ilişkin Haliç Kongre Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları adına "Bir Ölür, Bin Diriliriz" başlıklı ortak basın açıklamasını okuyan Akbulut, Türkiye'nin kadim tarihinden ve köklü medeniyetinden aldığı ilhamla, her zaman bölgesinde ve dünyada barışa hizmet eden adımların öncüsü olduğunu söyledi.

İstiklal Savaşı'ndan bugüne kadar bağımsızlık, güvenlik ve refah için çok önemli mücadelelerin yürütüldüğünü belirten Akbulut, bu mücadelelerin her birinde aziz milletin ortaya koyduğu seferberlik ruhunun, tüm dünya için eşsiz bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.