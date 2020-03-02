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Müge Anlı'da Sezai Harman olayında yeni gelişme!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın eşi Ayşe Harman tarafında zehirlenerek öldürüldü yönündeki iddialar araştırırken, Ayşe Harman'ın sevgilisi ile birlikte olduğu fotoğraf programa damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Manisa'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldü iddiası canlı yayında araştırılmaya devam ediliyor. Akıl almaz ölüm hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Müge Anlı, Sezai beyin ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayında Ayşe Hanımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ile görüntüleri ortaya çıktı. Peki Sezai Harman'ı kim neden öldürdü? Adli tıp rapaorun da çıkan zehir bulgusu neyi işaret ediyor? Ayşe Harman yasak aşkı için mi eşini öldürdü? 

Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde fenalaştıktan sonra hastaneye götürüldü. Aile Sezai Bey'in, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti. Peki şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Sezai Harman'ın vücudunda yakınlarının iddia ettiği gibi zehir rastlanmış mıydı? Ortaya çıkan Adli Tıp Raporu ise bu sorunun cevabını verdi.

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