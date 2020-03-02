YEREL

Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketle saldırıldı!

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait olduğu belirlenen araca roketli saldırı düzenlendiği haberi geldi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara bu fotoğrafı konuşuyor? Devlet Bahçeli elini çıkartmadı
İdlib'ten haber var Koral, Esed'i 'kör etti' F-16'lar vurdu
Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tavır koydu! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı
Altın bu hafta yükselir mi düşer mi? Gram altın hareketlendi son rakamlar
Balotelli'den Boateng'e: Beşiktaş beni istemiyor
Azeri Savcı'nın ölümüyle ilgili şok iddia eşi mi zehirledi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
Carlos Vela'dan efsane gol! Kaleciyi bile içeri soktu
Emekli promosyonu 2020 ne zaman verilecek ödeme takvimi
Giresun’da ters yöne giren otomobil tırla çarpıştı
Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler
Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kimdir Ece Erken'in yeni sevgilisi yaşı kaç?
Mehmetçik için Çamlıca Camii’nde Fetih Süresi okundu
Ece Erken'in sevgilisi kim Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?