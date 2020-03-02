Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Elini cebinden çıkarıp tokalaşmadı

Türkiye'nin Esed rejimi ile doğrudan görüşmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile "Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde karşılaştı.

İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde MHP Lideri Devlet Bahçeli, alana sonradan gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlaşmak için elini paltosundan çıkarmadı ve elini sıkmadı.