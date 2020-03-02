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Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz

Yunanistan'a geçmek için sınırda beklerken yıllardır yaşadığı ülke için küstah ifadeler kullanan Suriyeli mülteciye, tepki yağıyor.

Türkiye sınır kapılarını açtı, göçmenler ardına bakmadan Yunanistan'a gitmeye başladı.

Uzun yıllardır Türkiye'nin ekmeğini yiyen mültecilerin çoğu buna minnettarken; bazıları ateş püskürdü.

"BİZİM ASKERLER SURİYE'DE, SİZ BURADA NE YAPIYORSUNUZ DİYORLAR"
Sınır kapısında kendisine uzatılan BBC'nin mikrofonuna konuşan bir Suriyeli, "Bize, 'Bizim askerler Suriye'de, siz burada ne yapıyorsunuz?' diyorlar. Hep böyle şeyler diyorlar." dedi.

"SANKİ BİZ KURTARIN DEDİK"
Sonrasında araya giren diğer mülteci ise daha da kızgın ifadeler kullanarak, "Sanki biz size gidip bizi kurtarın dedik." şeklinde konuştu.

"KENDİNİZİ DÜŞÜNDÜNÜZ, BİZİ DÜŞÜNMEDİNİZ"
Türkiye'de uzun zamandır yaşadığı aksanına da yansıyan mülteci, devamında ise "Siz kendinizi düşündünüz, bizi düşünmediniz. 8 senedir buradayım ve hiçbir şey kazanamadık." ifadelerini kullandı.

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