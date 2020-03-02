Yunan askeri Suriyeli mülteci çocuğu boğazından vurularak öldürüldü
TÜRKİYE'den sınırı geçmek isteyen göçmenlere günlerdir gaz ve tazyikli su ile müdahale eden Yunanistan askerleri katliama başladı. BBC, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu. O anın görüntüleri kan dondurdu.
BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, Suriyeli göçmen Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
İstanbul merkezli çalışan gazeteci Mughira Al Sharif, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Halepli olduğunu belirttiği Ahmed Ebu Emad’ın bu sabah 09.07’de İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. BBC’den Mughira Al Sharif’in haberine göre; Ebu Emad’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.