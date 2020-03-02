Dehşet verici olayın adresi Kağıthane! Yangın yüzünden çatıdan aşağı atladı

Alevler arasından aşağı atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.