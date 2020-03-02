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Dehşet anları kamerada! Yunanlılar göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu. Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı.

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