Erdoğan'dan harekat açıklaması: Başlarının üstünde baş kalmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Danışma Meclisi toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan İdlib krizi ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
34 askerimizi şehit verdiğimiz 27 Şubat tarihi itibariyle rejimin tüm unsurlarını hedef alacak şekilde kapsamlı hale getirdik. Bu operasyona da "Bahar Kalkanı Harekatı" adını verdik.
Hala gözlem noktalarımız hedef almakla tehdit edenlerin hala akılları başlarına gelmemiş. Şayet belirlediğimiz sınırlardan çekilmezlerse başlarının üstünde baş kalmayacak.