YEREL

Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir kadını bıçakladı, diğer kadını tekmeledi

Elazığ’da şüpheli bir şahıs tarafından bir kadın bıçaklandı, bir kadın da darp edilerek yaralandı, o anlardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi.

BİR KADINI BIÇAKLADI, BİR KADINI DARP ETTİ

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta B.A, isimli bir kadın şüpheli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Ardından aynı şüpheli şahıs diğer kadının arkadaşı olduğu iddia edilen M.E’yi de (24) darp edip, kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 2 kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri yaptığı çalışmada kadınları yaralayan şüpheli şahsı tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli şahsın kadınlardan birine saldırıp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan Türk askerlerine yönelik saldırıya kınama
Boateng'ten Beşiktaş itirafı: 2 yıldır görüşüyordum
Süleyman Soylu ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Erdoğan'dan flaş İdlib mesajı: Başlarının üstünde baş kalmayacak
BM Suriye Araştırma Komisyonu raporu: Esed ve Rusya savaş suçu işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şehit kardeşi arasında dikkat çeken diyalog
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dehşet anları kamerada! Yunanlılar göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
AÖF kayıt yenileme tarihi son gün ne zaman 2020 sınav takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin kardeşiyle arasında geçen diyaloğu anlattı
Kağıthane'de yangında dehşet anları! Çatıdan aşağıya böyle atladı
Ulaş Tuna Astepe kimdir yaşı kaç mültecilere yardıma gitti
İngiltere’de korona virüsü vaka sayısı 36’ya yükseldi
Emekli promosyon ödemeleri kaç para olacak en düşük promosyon kaç para?