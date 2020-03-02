Suriye Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi düzenlendi

Türkiye’nin askeri operasyonuna destek veren göstericiler Esad rejimi ve Rusya’nın saldırılarını protesto etti.

Türkiye bayrakları taşıyan Azez halkı, Esad rejimini protesto eden sloganlar attılar. İstikrar ve güven ortamına yaşamak isteğini vurgulayan göstericiler, Esad saldırıları nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve çoğu Suriyelinin de en az 4 kez yaşadıkları bölgeleri terk ettiğini söyledi.