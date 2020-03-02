DÜNYA

Suriye Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi düzenlendi

HALEP halkı TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek toplantısı düzenledi. Suriye'nin Halep’e bağlı Azez kentinde yüzlerce kişi TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek için sokaklara çıktı.

Türkiye’nin askeri operasyonuna destek veren göstericiler Esad rejimi ve Rusya’nın saldırılarını protesto etti.

Türkiye bayrakları taşıyan Azez halkı, Esad rejimini protesto eden sloganlar attılar. İstikrar ve güven ortamına yaşamak isteğini vurgulayan göstericiler, Esad saldırıları nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve çoğu Suriyelinin de en az 4 kez yaşadıkları bölgeleri terk ettiğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında! Ankara teknolojik gücünü gösterdi
Fernando Muslera bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışladı
Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye hoca önerisi
İdlib şehidi Şükrü Elibol'un hamile eşinden duygu yüklü mesaj
ABD merkezli haber sitesi Reddit'in CEO'suna göre TikTok bir casus uygulama
İBB'den tartışma yaratacak iddialar: İstanbul Havalimanı'nda engelleniyoruz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi
Erdoğan'dan harekat açıklaması: Başlarının üstünde baş kalmayacak
Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna 'Vebalini ödeyemez' deyip şehitler için paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Pitonun midesinden bakın ne çıktı
Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir kadını bıçakladı, diğer kadını tekmeledi
Berke Kerimoğlu kaç yaşında annesi Etkin Kerimoğlu kimdir?
Dehşet anları kamerada! Yunanlılar göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştı
Tugay Kerimoğlu eşi Etkin Kerimoğlu kimdir boşandılar mı?