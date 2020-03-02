Malatyalı Fatma teyzeden ibretlik Suriye sözleri

MALATYA’da yaşayan 78 yaşındaki Fatma Özaslan’ın pazarda alışveriş yaparken Suriye konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İki dedesi de şehit olan Fatma teyzenin, "Suriye’de ne işiniz var?" sorusuna verdiği cevap ise ibretlik niteliğindeydi.