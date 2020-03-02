YEREL

Malatyalı Fatma teyzeden ibretlik Suriye sözleri

MALATYA’da gittiği pazarda esnaf tarafından cep telefonu ile kayda alınan Fatma Özaslan’ın, "Suriye’de ne işimiz var?" sorusuna verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında girdi. Siyasilerin de sıkça paylaştığı video ile Suriye'de savaş veren Türk askerini destekleyen Fatma teyzenin cevapları ise izleyenleri duygulandırdı.

MALATYA’da yaşayan 78 yaşındaki Fatma Özaslan’ın pazarda alışveriş yaparken Suriye konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İki dedesi de şehit olan Fatma teyzenin, "Suriye’de ne işiniz var?" sorusuna verdiği cevap ise ibretlik niteliğindeydi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatma teyzeden ibretlik Suriye yorumu
Ali Babacan öğrencilerle buluştu
Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti
Yunan birlikleri göçmenlere ateş etti
Adnan Oktar davasında birbirinden iğrenç iddialar!
İtalya'da koronovirüsten ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunan birlikleri göçmenlere ateş etti
İYİ Partili vekil şehit cenazesinde fotoğraf çektirdi
Berke Kerimoğlu kaç yaşında annesi Etkin Kerimoğlu kimdir?
60 saniyede bugün (2 Mart 2020)
Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır
Tugay Kerimoğlu eşi Etkin Kerimoğlu kimdir boşandılar mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu
Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna 'Vebalini ödeyemez' deyip şehitler için paylaştı