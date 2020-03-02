Malatyalı Fatma teyzeden ibretlik Suriye sözleri
MALATYA’da gittiği pazarda esnaf tarafından cep telefonu ile kayda alınan Fatma Özaslan’ın, "Suriye’de ne işimiz var?" sorusuna verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında girdi. Siyasilerin de sıkça paylaştığı video ile Suriye'de savaş veren Türk askerini destekleyen Fatma teyzenin cevapları ise izleyenleri duygulandırdı.
MALATYA’da yaşayan 78 yaşındaki Fatma Özaslan’ın pazarda alışveriş yaparken Suriye konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İki dedesi de şehit olan Fatma teyzenin, "Suriye’de ne işiniz var?" sorusuna verdiği cevap ise ibretlik niteliğindeydi.