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Yunan birlikleri göçmenlere ateş etti

Yüzlerce düzensiz göçmen, Türkiye sınır hattından Yunanistan'a geçiş yaptı. Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü ihtimali deniyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti.

Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar ise başka bir alandan geçiş yapmak için sınırdan geri çekildi.

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