İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 66 oldu

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor.

Ülkede salgın nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 66'ya yükselirken, vaka sayısı 1.501 olarak kaydedildi.

KORONAVİRÜS 66 CAN ALDI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söylemişti.

YERE YIĞILAN ADAMA YAKLAŞAMADILAR

Mahabad kentinde ise bir adam yere yığıldı.

Amatör bir kameraya yansıyan görüntülerde çevredekilerin, korku nedeniyle hareketsiz şekilde yerde yatan adamın yanına yaklaşamadığı görüldü.

Virüs vakalarının arttığını ve eyaletlerin genelinde durumun ciddi olduğunu dile getiren Cihanpur, vatandaşlardan yolculuk yapmamalarını ve özellikle kuzeydeki Gilan ve Mazenderan eyaletlerine gitmemelerini istemişti.