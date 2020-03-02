SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu

TÜRKİYE'deki coronavirüs önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. Kum ve Meşhed'den gelenler taburcu edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi.

Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıklayan Bakan Koca şunları söyledi:

"Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte."

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