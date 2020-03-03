POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyesi ülkeler Türkiye'nin durumunu anlamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil" ifadelerini kullandı.

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