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Tozkoparan 49. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 49. yeni bölümüyle 8 Mart 2020 Pazar günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 8 Mart  2020 Pazar günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

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