MEDYA

Survivor 12. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı

12. bölümünde 1 ödül oyunu ve 1 iletişim oyunu oynanacak. Survivor yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak...

TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020 yarışması tüm hızıyla devam ederken, dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanıyor. Ünlüler takımından Erman Altıkardeş'in, agresif tavırları nedeniyle Survivor'a adapte olamadığını belirten Acun Ilıcalı, diskalifiye olduğunu açıklamıştı.

Gönüllüler takımından Fatma ise sakatlığı nedeniyle yarışmadan elenince, Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye dört yeni yarışmacının katılacağını duyurdu. Merakla beklenen yeni adaylar, 2 Mart'ta yayımlanan yeni bölümde ödül oyunu öncesi adaya geldi.

Survivor'da diskalifiye edilen yarışmacıların yerine gelen yarışmacılar belli oldu. Diskalifiye olan yarışmacıların yanı sıra, yarışmaya ünlüler takımına da iki isim katıldı.

Survivor'ın yeni yarışmacıları basketbolcu Gizem Birdal, plates hocası Berkan Karabulut, kick boksçu Yunus Emre Özden ve jimnastikçi Aşkım Burçe Tunay oldu.

Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden gönüllüler takımına, Berkan Karabulut ve Aşkım Burçe Tunay ise ünlüler takımına katıldı. Survivor 2020 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor Canlı Yayın
Şubat 2020 enflasyonu ne kadar çıktı? Dolar ve altının beklediği haber
Emekliler bin lira promosyon istiyor! "Söz sahibi olmak istiyoruz"
Yunanistan savaş sırasında sığındığı ülkenin halkını öldürüyor
Bakan Süleyman Soylu son rakamı verdi! Sınırdan geçen mülteci sayısı
İzmir'e şehit ateşi düştü dededen yürek yakan sözler 'hainlerin kökü silinsin'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İdlib şehidinin dedesi "Hainlerin kökü silinsin. Vatan millet sağ olsun"
Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun aracı alev alev yandı
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Sezai Harman'ın eşinin yasak aşk fotoğrafı çıktı
Alkolü fazla kaçıran Helin Avşar ve arkadaşı, basın mensuplarıyla tartıştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Pitonun midesinden bakın ne çıktı
Mine Tugay kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı?
Survivor 2020 3 Mart tanıtımı
Mine Tugay öldü mü Zalim İstanbul'dan neden ayrıldı?