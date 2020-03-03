Survivor 12. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020 yarışması tüm hızıyla devam ederken, dengeleri alt üst edecek gelişmeler yaşanıyor. Ünlüler takımından Erman Altıkardeş'in, agresif tavırları nedeniyle Survivor'a adapte olamadığını belirten Acun Ilıcalı, diskalifiye olduğunu açıklamıştı.

Gönüllüler takımından Fatma ise sakatlığı nedeniyle yarışmadan elenince, Acun Ilıcalı, Survivor 2020'ye dört yeni yarışmacının katılacağını duyurdu. Merakla beklenen yeni adaylar, 2 Mart'ta yayımlanan yeni bölümde ödül oyunu öncesi adaya geldi.

Survivor'da diskalifiye edilen yarışmacıların yerine gelen yarışmacılar belli oldu. Diskalifiye olan yarışmacıların yanı sıra, yarışmaya ünlüler takımına da iki isim katıldı.

Survivor'ın yeni yarışmacıları basketbolcu Gizem Birdal, plates hocası Berkan Karabulut, kick boksçu Yunus Emre Özden ve jimnastikçi Aşkım Burçe Tunay oldu.

Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden gönüllüler takımına, Berkan Karabulut ve Aşkım Burçe Tunay ise ünlüler takımına katıldı. Survivor 2020 12. bölüm fragmanı da yayınlandı.