Meral Akşener'den grup toplantısında Erdoğan'a sert eleştiriler

İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında konuştu. Akşener'in toplantı boyunca gündeminde İdlib şehitleri vardı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Adem Akın, Süleyman Şahin, Mehmet Muhammed Akay, Birhan Er, Osman Ak, Mustafa Bayrakar, Muharrem Öğütçü, İbrahim Özel, Recep Bekir, Güven Kurtulmuş, Ahmet Saygılı, Alhmet Arslan, Emre Baysal, Halil Çankaya, Veysel Günay, Muhammed Yılmaz, Şükrü Elibol ve dün son olarak Muzaffer Ak…

37 can, 37 yarım kalan öykü… Ruhları şad olsun… Aslında bu haftaki grup toplantısını şehitlerimizin ruhuna dua okuyup aziz hatıraları ile bitirmek istiyordum ama devleti yönetenler ciddiyetten ne kadar uzak olduklarını gösterdiler. Sayın Erdoğan birkaç gün önce birkaç şehit diyordu. Sayın Erdoğan rakamları çok sever. Ama bazı rakamları hiç sevmez. İşsizlik rakamları, borçlu insan rakamları. İşçiye emekliye yapılacak ücret zammı rakamlarını sevmez. İşine gelmeyince sorumlusu olduğu rakamlardan kaçar. Nitekim birkaç şehit dedikten bir kaç gün sonra 36 rakamıyla karşılaştı.

'Şehidimize rakam deyip geçemezsin'

37 evladımızı toprağa verirken eğlenemezsin, yol köprü tünel edebiyatı yapamazsın sayın Erdoğan. Biz devletimizi sayar, devletimizi biliriz. Bayrağımızı düşürmez, düşürenlerden hesap sorarız. Bizler bu toprağın çocuklarıyız. Acı çekmeyi yokluğu iyi biliriz. Gerekirse bayrak nöbetinde başına yağan bombalardan ölürüz. Bağrımıza taş basar yüce mevladan sabır dileriz. Dileriz ama davul kimin elinde tokmak kimin elinde bilmek isteriz.

Şehidimize rakam deyip geçemezsin. Onlar sen rahat uyu diye canını ortaya koyan, Türkiye var olsun diye sönen ateşlerdi. Geride sevgililerini kaybetmiş nişanlılar eşler sevgililer var. Onlar ağlarken sen gülemezsin sayın Erdoğan. Siyasi programını iptal etmemiş; bir de dostlarıyla yaptığı telefon sohbetlerini.

'Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun neden...'

Hani okullarda okutulurdu ya Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasını. İşte Rusya’nın üssüdür Suriye… Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun o zaman ortak mutabakatı neden imzaladın sayın Erdoğan? Herkes bilsin ki İYİ Parti siyasette aklın ve vicadnın sesidir. Biz alınan her kararı milletin vicdanı penceresinden bakarız. Yanı başımızdaki toprakları birkaç teröriste devredilemez. Devredilirken Türkiye sessizce oturup beklesin diyemeyiz. Millet şehidinin yasını tutarken milletin suratına karşı gülenlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz akıldır. Akılsız başların ceremesini millet çeker.