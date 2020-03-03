DÜNYA

Koronavirüs taşıdığı düşünülen çocuk böyle can çekişti!

İRAN'da 10 yaşlarındaki bir çocuk, sokak ortasında önce kıvrandı ardından da yere yığıldı. Koronavirüs taşıdığı düşünülen çocuğun görüntüleri korkutucu.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sınırımıza dayandı. İran'da ciddi sonuçlar doğuran salgın, çok sayıda kişiyi canından etti.

İzleyenler dehşete düştü

Bölgeden gelen son görüntü ise izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşlarındaki bir çocuk dakikalarca kıvranıyor ardından da bir aracın kaputuna ve daha sonrasında da yere yığılıyor.

Son durum!

Kovid-19, sınır komşumuz İran için ciddi bir tehdit unsuruna dönüşmüş durumda. Geçtiğimiz gün 12 kişinin hayatını kaybettiği İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece vaka sayısı 1501'e yükseldi.

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