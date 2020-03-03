Koronavirüs taşıdığı düşünülen çocuk böyle can çekişti!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sınırımıza dayandı. İran'da ciddi sonuçlar doğuran salgın, çok sayıda kişiyi canından etti.

İzleyenler dehşete düştü

Bölgeden gelen son görüntü ise izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşlarındaki bir çocuk dakikalarca kıvranıyor ardından da bir aracın kaputuna ve daha sonrasında da yere yığılıyor.